Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Hannover Frau will brennendes Fett mit Wasser löschen: Explosion Von dpa | 27.05.2023, 08:19 Uhr

Zwei Menschen sind bei einer Fettexplosion in einer Wohnung im Stadtteil Linden-Süd in Hannover verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war die Druckwelle der Explosion am Freitagabend so heftig, dass sie Türen aus den Wänden riss und Fenster heraussprengte.