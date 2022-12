Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Herzogtum Lauenburg Frau tot nach Frontalzusammenstoß: Sohn schwer verletzt Von dpa | 07.12.2022, 06:25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Laster ist eine Autofahrerin auf der Bundesstraße 207 nahe Breitenfelde im Kreis Herzogtum Lauenburg ums Leben gekommen. Die 39-Jährige starb am Dienstagabend noch an der Unfallstelle, wie eine Sprecherin der Polizeileitstelle Süd am Mittwochmorgen mitteilte. Ihr 13-jähriger Sohn saß ebenfalls im Auto und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ein 33 Jahre alter Lkw-Fahrer war mit seinem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und in das Auto der Frau gekracht. Ihr Wagen wurde gegen einen Baum im Seitengraben geschleudert.