Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Hildesheim Frau tot in Wohnung gefunden Von dpa | 19.01.2023, 11:48 Uhr

Eine 40 Jahre alte Frau ist tot in ihrer Hildesheimer Wohnung gefunden worden. Der Rettungsdienst versuchte noch, sie zu reanimieren, habe ihr aber nicht mehr helfen können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Eine Obduktion habe ergeben, dass der Tod auf eine Gewalteinwirkung zurückzuführen sei. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierte der 39 Jahre alte Ehemann am Dienstag den Notruf. Er wurde zunächst vorläufig festgenommen, aber mangels dringenden Tatverdachts wieder entlassen, wie es weiter hieß. Die Hintergründe sind demnach bisher unklar. Bei der Polizei in Hildesheim sei eine Mordkommission eingerichtet worden.