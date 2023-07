Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Göttingen Frau stürzt aus zehn Metern Höhe: „Glück gehabt“ Von dpa | 21.07.2023, 14:43 Uhr | Update vor 25 Min.

Glimpflich ausgegangen ist ein Sturz aus zehn Metern Höhe für eine 51-jährige Frau im Landkreis Göttingen. Die Frau habe am Donnerstagabend auf einer Mauer der Burg Plesse in Bovenden gesessen, dann sei sie aus zunächst ungeklärter Ursache kopfüber in die Tiefe gestürzt, sagte ein Polizeisprecherin am Freitag. Dabei habe sie „unwahrscheinliches Glück gehabt“: Denn schwere Verletzungen habe sie bei dem Sturz auf den Waldboden nicht erlitten, sondern vermutlich nur Prellungen. Besucher der Burg hätten sich um die Frau gekümmert, die Feuerwehr habe sie dann mittels eines Seilzugs geborgen.