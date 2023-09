Unfälle Frau stirbt bei Unfall auf Landstraße nahe Vechta Von dpa | 29.09.2023, 19:34 Uhr | Update vor 26 Min. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall nahe Vechta gestorben. Sie prallte mit ihrem Wagen am Freitagnachmittag nach einer Kollision mit einem Auto gegen einen Baum und überschlug sich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau in dem anderen Wagen war den Angaben nach zum Überholen ausgeschert und hatte dabei das spätere Unfallopfer übersehen, das sich bereits im Überholvorgang befand. Der Unfall ereignete sich demnach auf einer Landstraße zwischen den Ortschaften Wildeshausen und Visbek.