Brände Frau stirbt an schweren Verletzungen nach Hausbrand Von dpa | 04.01.2023, 13:41 Uhr

Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wegen eines Hausbrandes ist eine Frau im Krankenhaus gestorben. Die 35-Jährige war von der Feuerwehr in der Nacht zu Montag aus dem brennenden Haus in Emstek (Landkreis Cloppenburg) gerettet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, starb sie bereits am Montag in der Klinik. Die Ermittlungen zur Brandursache waren auch am Mittwoch noch nicht abgeschlossen.