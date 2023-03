Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Frau prallt mit Auto gegen Baum: Fünf Schwerverletzte Von dpa | 05.03.2023, 11:53 Uhr

Bei der Kollision eines Autos mit einem Baum im Landkreis Ammerland sind fünf Menschen schwer verletzt worden, zwei von ihnen lebensgefährlich. Eine 35-Jährige war mit ihrem Wagen, in dem noch vier Mitfahrer saßen, in der Nacht zum Sonntag auf einer Landesstraße bei Westerloy unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am Ausgang einer Rechtskurve kam die Frau mit ihrem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Die 35-Jährige und eine 21 Jahre alte Mitfahrerin erlitten lebensgefährliche Verletzungen, drei weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 25, 36 und 37 Jahren wurden schwer verletzt. Die Landesstraße blieb für rund vier Stunden voll gesperrt.