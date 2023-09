Prozess Frau mit Stoffgürtel erstickt: 33-Jähriger verurteilt Von dpa | 12.09.2023, 14:41 Uhr | Update vor 9 Min. Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down

In Bremerhaven hat ein 33-Jähriger eine Frau erstickt. Zu dieser Einschätzung ist das Landgericht Bremen gelangt. Am Dienstag sprach der Vorsitzende Richter in dem Prozess das Urteil.