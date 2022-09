Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Uelzen Frau mit Axt bedroht: Haftbefehl gegen 28-Jährigen Von dpa | 19.09.2022, 15:21 Uhr

Ein betrunkener 28-Jähriger soll in einer Uelzener Obdachlosenunterkunft im Streit versucht haben, einer Frau mit einer Axt auf den Kopf zu schlagen. Das Opfer habe sich auf sein eigenes Zimmer retten können, teilte die Polizei am Montag mit. Wegen versuchter Tötung mit zwei Axthieben erließ das Amtsgericht Soltau am Sonntag einen Haftbefehl gegen den 28 Jahre alten Mann.