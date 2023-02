Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Unfall Frau fährt mit Mietwagen gegen Baum: Vier Verletzte Von dpa | 26.02.2023, 09:58 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Coppenbrügge (Landkreis Hameln Pyrmont) sind vier Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Eine 35 Jahre alte Autofahrerin kam am Samstagmittag zwischen Coppenbrügge und Hohnsen mit einem Mietwagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Fahrerin und drei Kinder im Alter von 5, 8 und 13 Jahren kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.