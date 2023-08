Notfälle Frau bei Gasexplosion schwer verletzt Von dpa | 11.08.2023, 14:30 Uhr | Update vor 11 Min. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Bei einer Gasexplosion in Uplengen im Landkreis Leer ist eine Frau schwer verletzt worden. Die Explosion habe sich am Freitagmorgen in einem Heizungsraum in einem Anbau eines Wohnhauses ereignet, teilte die Polizei mit. Die 54-Jährige erlitt Verbrennungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, war nach Angaben der Polizei noch unklar.