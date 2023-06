Frank Imhoff Foto: Focke Strangmann/dpa/Archivbild up-down up-down Parteien Frank Imhoff zum Bremer CDU-Fraktionschef gewählt Von dpa | 12.06.2023, 17:42 Uhr

Die Bremer CDU-Fraktion wird künftig von Frank Imhoff angeführt. Auf ihrer konstituierenden Sitzung am Montag wählte die Fraktion den 54-Jährigen zum Vorsitzenden, wie ein Sprecher mitteilte. Imhoff war bei der Wahl in Bremen CDU-Spitzenkandidat und zuletzt Präsident der Bremischen Bürgerschaft. Als Stellvertreter wurden Martin Michalik und Wiebke Winter gewählt. Der Fraktion gehören zwölf weibliche und zwölf männliche Abgeordnete an.