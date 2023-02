Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Bremen Frachter läuft in Weser auf Grund Von dpa | 10.02.2023, 08:40 Uhr

Ein Frachter ist am Donnerstagabend in der Weser bei Bremen auf Grund gelaufen. Bei dem Schiff mit Ziel Großbritannien gab es einen Maschinenausfall, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.