Foto-Dienstleister Cewe Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Wirtschaft Foto-Dienstleister Cewe legt zum Jahresauftakt zu Von dpa | 11.05.2023, 09:37 Uhr

Der Foto-Dienstleister Cewe ist mit Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. Der Umsatz legte im ersten Quartal um 13,5 Prozent auf 157,7 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Oldenburg mitteilte. Dabei setzte Cewe knapp zehn Prozent mehr Fotobücher ab als im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen legte von 2,1 Millionen auf 5,1 Millionen Euro zu, wesentlich getragen von der Sparte Foto-Finishing. Das Ergebnis nach Steuern stieg von knapp 1,2 Millionen auf 3,3 Millionen Euro.