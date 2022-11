Staatliches Naturhistorisches Museum in Braunschweig Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Paläontologie Fossil mit Federn: Ältester Vogel Niedersachsens im Museum Von dpa | 17.11.2022, 14:58 Uhr

Er lebte vor drei Millionen Jahren an einem See im heutigen Südniedersachsen neben Säbelzahnkatzen, Tapiren und Elefanten: Der älteste Vogel Niedersachsens wird von diesem Freitag an bis zum 27. November in Braunschweig erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Das Fossil mit Skelett und Federn war 1972 von einem Sammler in Willershausen (Landkreis Northeim) entdeckt worden und befand sich bis 2022 im Privatbesitz. Das Staatliche Naturhistorische Museum in Braunschweig erwarb es im Frühsommer für das Land Niedersachsen.