Testfahrt Forschungszug im Erzgebirge fährt ferngesteuert Von dpa | 23.11.2022, 13:56 Uhr

Bei einer Testfahrt im Erzgebirge haben Wissenschaftler gezeigt, wie Züge künftig aus der Ferne ohne Lokführer an Bord gesteuert werden könnten. Der Forschungszug wurde dabei auf einer Teststrecke in Schlettau von einem Lokführer gelenkt, der im mehrere Hundert Kilometer entfernten Braunschweig saß. Die Daten aus dem Zug samt Kameraaufnahmen wurden dazu in Echtzeit mit 5G-Mobilfunktechnik in seine Schaltzentrale übertragen.