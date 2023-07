Kiellegung des Forschungsschiffs "Meteor IV" Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Rostock Forschungsschiff „Meteor IV“ auf Kiel gelegt Von dpa | 11.07.2023, 16:06 Uhr | Update vor 15 Min.

Auf der Neptun Werft in Rostock ist am Dienstag das neue Forschungsschiff „Meteor IV“ auf Kiel gelegt worden. Es soll 2026 abgeliefert werden und die bestehende „Meteor“ sowie die bereits außer Dienst gestellte „Poseidon“ ersetzen. An der Kiellegungszeremonie nahmen auch zahlreiche Werftarbeiter teil. Die Meyer-Werft sprach von einem „weiteren Meilenstein“. Mit der Kiellegung auf der Rostocker Neptun Werft habe nun die Montage des Schiffskörpers begonnen, sagte ein Sprecher.