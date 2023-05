SPD - Bovenschulte Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Bürgerschaft Forschungsgruppe: SPD punktet mit Senat und Bovenschulte Von dpa | 14.05.2023, 19:48 Uhr

Ihren Wahlerfolg in Bremen hat die SPD einer Forscher-Analyse zufolge vor allem dem bisherigen Regierungschef Andreas Bovenschulte zu verdanken. „Bei einer stark kommunal geprägten Bürgerschaftswahl punktet die SPD mit Parteiansehen, guter Senatsarbeit und allem voran mit ihrem überlegenen Spitzenkandidaten Andreas Bovenschulte“, hieß es in einer am Sonntag nach ersten Prognosen veröffentlichten Wahlanalyse der Forschungsgruppe Wahlen. Auch die Linke bleibe relativ stark.