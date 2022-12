Glücksstunden im Unterricht Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Bildung Forscherteam erteilt Glücksstunden an Grundschulen Von dpa | 20.12.2022, 08:29 Uhr

An 16 Braunschweiger Grundschulen stehen derzeit für rund 300 Schülerinnen und Schüler Glücksstunden auf dem Programm. Anlass ist ein Forschungsprojekt des Instituts für Pädagogische Psychologie der Technischen Universität. Das Forscherteam will mit einem Lehrplan rund um Glück das Thema in die Lehrkräfteausbildung integrieren und die Auswirkungen wissenschaftlich untersuchen. Nach elf Stunden soll überprüft werden, ob es einen messbaren Erfolg gibt.