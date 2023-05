Potenzieller Homininen-Fußabdruck Foto: J. Serangeli/Senckenberg/dpa/Arc up-down up-down Sensationsfund Forscher entdecken älteste bekannte Urmensch-Fußspuren Von dpa | 14.05.2023, 08:06 Uhr

In Niedersachsen hat ein Forscherteam die vermutlich ältesten bekannten Fußspuren von Urmenschen in Deutschland entdeckt. Die drei etwa 300.000 Jahre alten Abdrücke wurden in einer Ausgrabungsstätte in Schöningen (Landkreis Helmstedt) gefunden. Die Gruppe um Flavio Altamura von der Universität Tübingen vermutet im Fachjournal „Quaternary Science Reviews“, dass die Spuren vom Homo heidelbergensis stammen - dem Vorläufer des Neandertalers.