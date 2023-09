Tiere Forschende obduzieren tote Lederschildkröte aus der Nordsee Von dpa | 08.09.2023, 14:40 Uhr | Update vor 1 Std. Tonnenleger birgt tote Lederschildkröte aus Nordsee Foto: ITAW/AW/ITAW/dpa up-down up-down

Sie wog etwa 500 Kilogramm und war 1,70 Meter groß: In der Nordsee entdeckte eine Schiffsbesatzung eine tote Lederschildkröte. Nun wollen Forschende den Kadaver in Büsum untersuchen. Es gibt zudem bereits Interesse an den Überresten.