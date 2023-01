Ford Foto: Gerry Broome/AP/dpa/Symbolbild up-down up-down Autoindustrie Ford will künftig keine Volkswagen-Technologie mehr verbauen Von dpa | 16.01.2023, 10:58 Uhr

Der US-Autobauer Ford will einem Medienbericht zufolge bei neuen Generationen von Elektrofahrzeugen in Europa unabhängiger von der Volkswagen-Technologie werden. Ab Mitte des Jahrzehnts sollen Fahrzeuge mit einem firmeneigenen System vom Band laufen, wie der Elektrofahrzeug-Chef von Ford in Europa, Martin Sander, der „Financial Times“ (Montag) sagte. Zugleich sei keine endgültige Entscheidung über die weitere Zusammenarbeit mit den Wolfsburgern getroffen worden.