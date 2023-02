Flugausfall Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Flughafen-Warnstreik: Hannover und Bremen stark betroffen Von dpa | 17.02.2023, 08:22 Uhr

Flugreisende müssen sich am Freitag in weiten Teilen des Landes nach Alternativen umschauen. Die Gewerkschaft Verdi hat mit ihren Warnstreik an deutschen Airports begonnen. In Hannover und Bremen fallen Starts und Landungen aus.