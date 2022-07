Reisegäste gehen an einem Flughafen zum Abflugterminal. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Luftverkehr Flughafen Hannover: Viel mehr gestrandete Koffer als üblich Von dpa | 12.07.2022, 14:33 Uhr

Flugabsagen, Umbuchungen, verpasste Maschinen, vermisstes Gepäck: Zum Start in den langersehnten Sommerurlaub 2022 mussten viele Passagiere schon einigen Stress aushalten. In Hannover laufen zurzeit ebenfalls mehr Koffer aus verzögerten Abläufen auf als sonst. Was kann man tun?