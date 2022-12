Luftverkehr Foto: Julia Cebella/dpa/Symbolbild up-down up-down Luftverkehr Flughafen Hannover plant mehr Verkehr Von dpa | 27.12.2022, 08:12 Uhr

Der Flughafen Hannover-Langenhagen will 2023 neue Ziele und mehr Verbindungen anbieten - dabei hofft der Airport auf weitere Entspannung bei den Personalengpässen an den Sicherheitskontrollen. „Dazukommen wird im Sommer Riga“, sagte Geschäftsführer Martin Roll der Deutschen Presse-Agentur. Die lettische Hauptstadt sei auch interessant wegen einiger Umsteigeziele, die Passagiere dann von dort aus ansteuern können. Direktziele Hannovers würden „auf absehbare Zeit“ zudem nicht mehr aus dem Flugplan genommen. In der Vergangenheit hatte es Kritik gegeben, als beispielsweise die Route Hannover-Brüssel verschwand.