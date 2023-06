Flugzeug Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Verdi Flughafen Hannover: Bodenpersonal zum Warnstreik aufgerufen Von dpa | 13.06.2023, 16:19 Uhr

Für Reisende am Flughafen Hannover zeichnen sich in den kommenden Tagen Beeinträchtigungen ab. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten eines Boden- und Verkehrsdienstleisters zu einem mehrtägigen Warnstreik auf, wie die Gewerkschaft am Dienstag mitteilte. Der Warnstreik soll demnach am Mittwoch um 19.00 Uhr beginnen und bis Ablauf des Freitags dauern.