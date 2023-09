Migration Flüchtlingsrat kritisiert Rassismus in Asyldebatte Von dpa | 28.09.2023, 15:18 Uhr | Update vor 52 Min. Kai Weber Foto: picture alliance/dpa/Archivbild up-down up-down

Die Diskussion über die Aufnahme von Asylsuchenden wird nach Ansicht des Flüchtlingsrats Niedersachsen zunehmend rassistisch geführt. „Rassistische Diskurse über geflüchtete Menschen reichen inzwischen bis in die Mitte der Gesellschaft“, sagte der Geschäftsführer des Flüchtlingsrats, Kai Weber, am Donnerstag. Er verwies auf Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz, wonach sich abgelehnte Asylbewerber in Deutschland „die Zähne neu machen“ ließen, und die Forderung der FDP, vermehrt auf Sachleistungen statt Geld für Flüchtlinge zu setzen.