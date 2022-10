Demo für Freiheit und Demokratie im Iran Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild up-down up-down Abschiebestopp Flüchtlingsrat fordert: Iraner nicht abschieben Von dpa | 13.10.2022, 09:24 Uhr

Angesichts des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstrationen im Iran hat der Flüchtlingsrat Bremen einen Abschiebestopp für die im Bundesland lebenden Iranerinnen und Iraner gefordert. Diese müssten eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, mahnte der Flüchtlingsrat am Donnerstag an. Abschiebungen in den Iran seien lebensgefährlich und menschenrechtlich nicht vertretbar.