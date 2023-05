Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbil up-down up-down Bund-Länder-Spitzentreffen Flüchtlingsgipfel: Weil und Söder skeptisch für Durchbruch Von dpa | 10.05.2023, 09:21 Uhr

Die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Bayern, Stephan Weil (SPD) und Markus Söder (CSU), sehen für das Bund-Länder-Spitzentreffen zur Versorgung von Flüchtlingen wenig Chancen auf einen Durchbruch. „Das ist ein richtig grundsätzlicher Konflikt und da habe ich ehrlich gesagt leider nicht die ganz große Hoffnung, dass wir uns in diesem Grundsatzthema heute einig werden“, sagte Weil am Mittwochmorgen im rbb24-Inforadio. Es gebe aber die Möglichkeit, zu einer „Zwischenlösung“ für dieses Jahr zu kommen, was nach Weils Auffassung bereits ein Erfolg wäre.