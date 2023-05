Städte- und Gemeindebund Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Flüchtlingspolitik Flüchtlingsgipfel:Städte und Gemeinden warnen vor Stillstand Von dpa | 09.05.2023, 12:45 Uhr

Niedersachsens Städte- und Gemeindebund (NSGB) hat vor einem ergebnislosen Bund-Länder-Gipfel zur Flüchtlingsfinanzierung am Mittwoch gewarnt. „Es kann nicht angehen, dass die verhärteten Fronten zwischen Bund und Ländern zum Stillstand führen“, sagte NSGB-Präsident Marco Trips am Dienstag. „Eine Einsicht des Bundes ist nicht in Sicht - und das auf Kosten der Kommunen, die seit Anbeginn der erneuten Fluchtbewegungen die Hauptlast tragen müssen.“ Trips forderte insbesondere die Rückkehr zu einer Pro-Kopf-Pauschale, die der Bund pro Asylbewerber zahlen solle, sowie eine vollständige Erstattung der kommunalen Flüchtlingskosten.