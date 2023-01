Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Flucht vor der Polizei endet in Sackgasse Von dpa | 15.01.2023, 11:57 Uhr

Ein Autofahrer ist in Bremen vor der Polizei geflüchtet und gleich zweimal in eine Sackgasse gefahren. Dort nahmen die Beamten den 23-Jährigen am Sonntagfrüh vorläufig fest. Der junge Mann hatte keinen Führerschein und war betrunken, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte hatten den Fahrer anhalten wollen, nachdem er bei Rot über eine Ampel gefahren war. Der 23-Jährige stoppte zunächst, doch als die Beamten ausgestiegen waren, brauste er davon und fuhr kurz darauf in eine Sackgasse.