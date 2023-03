Nach der Bombensprengung in Laatzen Foto: J. Fernando Martinez Lopez/TNN/dpa up-down up-down Kriegsfolgen Fliegerbomben in Laatzen gesprengt: Keine Schäden an Häusern Von dpa | 06.03.2023, 15:27 Uhr

Statiker haben nach der Sprengung von zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg in Laatzen bei Hannover keine Schäden an Häusern festgestellt. „Wir sind sehr zufrieden. Es ist zum Glück alles gut abgelaufen“, sagte Anke Weisbrich, Sprecherin Stadt Laatzen, am Montag. Nicht einmal Fenster seien kaputtgegangen und die Bewohner konnten in der Nacht zurück in ihre Häuser.