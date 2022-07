ARCHIV - Am Kunstmuseum Wolfsburg hängt der Schriftzug des Museums. Foto: Christophe Gateau/dpa FOTO: Christophe Gateau up-down up-down Ausstellung Fliegen sterben in Kunstwerk: Tierrechtler zeigen Museum an Von dpa | 07.07.2022, 17:31 Uhr

Das Kunstmuseum Wolfsburg ist wegen einer Installation, in der Fliegen sterben, in die Kritik geraten. Nach einer Anzeige der Tierrechtsorganisation Peta sprach das Veterinäramt der Stadt dem Museum eine mündliche Verwarnung aus. Zu diesem Zeitpunkt war das Werk von Star-Künstler Damien Hirst bereits wieder abgebaut. „Wir dachten, Fliegen fallen nicht unter das Tierschutzgesetz“, sagte Museumsdirektor Andreas Beitin der „Braunschweiger Zeitung“ (Donnerstag). In der Ausstellung „Macht!Licht“ sei es darum gegangen, darauf aufmerksam zu machen, dass jede Nacht Insekten durch öffentliches Licht sterben.