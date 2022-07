dpatopbilder - Ein Arbeiter trinkt beim Aufbau für das Maschseefest aus einer Wasserflasche. Foto: Julian Stratenschulte/dpa FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Feste Flanieren und Genießen: Fest will Urlaubsgefühle wecken Von dpa | 27.07.2022, 19:26 Uhr

Von Spanien über Mexiko bis Skandinavien: Das Maschseefest in Hannover lädt für 19 Tage zu einer kulinarischen Weltreise ein. Zahlreiche Restaurants und Biergärten sind rund um den See aufgebaut, dazu gibt es kostenlose Konzerte und ein Kinderprogramm. Traditionell wurde das Gourmet-Festival am Mittwochabend am Nordufer mit einer Parade von Walking Acts eröffnet. Zwei Jahre musste das Maschseefest pandemiebedingt abgesagt werden, jetzt wollen die Veranstalter wieder Urlaubsgefühle daheim wecken. Es gebe viele neue gastronomische Konzepte, sagte Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH.