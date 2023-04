Wahlkampagne auf dem "Segelschulschiff Deutschland" Foto: Philip Dulian/dpa up-down up-down Wahlen Flagge an „Schulschiff Deutschland“ für Bürgerschaftswahl Von dpa | 20.04.2023, 14:44 Uhr

Auf dem traditionsreichen „Schulschiff Deutschland“ in Bremerhaven wirbt die Bremische Bürgerschaft für die Teilnahme an der Wahl am 14. Mai. An einem Mast des fast 100 Jahre alten Segelschiffs wurde am Donnerstag eine Flagge mit der Aufschrift „Deine Stimme. Deine Wahl“ gehisst. Daran nahmen die Vizepräsidentin der Bürgerschaft, Sülmez Colak (Grüne), und der Vorsteher der Stadtverordnetenversammlung von Bremerhaven, Torsten von Haaren, teil.