Fischerei Fische sind knapp vor Ostern - hohe Preise für Verbraucher Von dpa | 03.04.2023, 14:26 Uhr

Angesichts knapper Bestände an Karpfen, Forellen und Aalen müssen die Verbraucher zu Ostern mit relativ hohen Preisen rechnen. Es sei empfehlenswert, vorzubestellen, teilte das Landvolk Niedersachsen am Montag in Hannover mit. Auch weil Otter und Komorane gerne Fische aus den Fischteichen fressen, sei das Angebot knapp.