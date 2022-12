Insolvenz Foto: Jonas Walzberg/dpa/Illustration up-down up-down Konjunktur Firmeninsolvenzen 2022 voraussichtlich leicht gestiegen Von dpa | 13.12.2022, 11:00 Uhr

Die verschiedenen Krisen haben im zu Ende gehenden Jahr voraussichtlich auch mehr Unternehmen in Niedersachsen in finanzielle Bedrängnis gebracht als noch 2021. Der Anteil der insolventen Betriebe je 10.000 Firmen steigt nach Angaben von Creditreform 2022 leicht an. Wie die Wirtschaftsauskunftei am Dienstag mitteilte, dürfte sich die Zahl von 41 auf 46 erhöhen.