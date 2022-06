ARCHIV - Daniel Wesener (Bündnis 90/Die Grünen), Finanzsenator, gibt eine Pressekonferenz nach einer Sitzung des Senats. Foto: Joerg Carstensen/dpa/Bildarchiv FOTO: Jörg Carstensen Bundesrat Finanzsenator Wesener: Übergewinnsteuer ist kein Kommunismus Von dpa | 09.06.2022, 17:37 Uhr

Berlins Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) hofft auf einen Erfolg der Bremer Bundesratsinitiative für eine Übergewinnsteuer. Mit einer solchen zeitlich befristeten Sonderabgabe sollen höhere Unternehmensgewinne besteuert werden, die ihre Ursache in Kriegen und Krisen haben. Der Senat werde sich der Initiative im Bundesrat anschließen, sagte Wesener am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. „Es wird mitunter so getan, als hätten wir es hier mit Kommunismus zu tun. Ich kann Ihnen versichern: Nein, das ist nicht der Fall“, sagte der Senator. „Die Sorge, dass damit beispielsweise Innovationen bestraft würden, die teile ich explizit nicht. Es geht um Übergewinne im Sinne von Zufallsgewinn - da geht es um leistungslose Gewinne.“