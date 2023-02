Dietmar Strehl Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Bürgerschaftswahl Finanzsenator kündigt Rückzug aus Politik nach Wahl an Von dpa | 21.02.2023, 12:41 Uhr

Der Bremer Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) hat angekündigt, sich nach der Bürgerschaftswahl am 14. Mai aus der Politik zurückzuziehen. Seine Sprecherin bestätigte am Dienstag auf Nachfrage einen entsprechenden Bericht des „Weser-Kuriers“. Strehl teilte mit: „Ich werde im Mai 67 Jahre alt. Es ist Zeit, einen neuen Abschnitt anzufangen.“ Er strebe keine anderen politischen Ämter an. Das Finanzressort sei sehr gut aufgestellt, sagte er. Strehl ist seit 2019 Finanzsenator. Zwischen 2011 und 2019 war er als Staatsrat in dem Ressort tätig.