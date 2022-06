ARCHIV - Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, spricht. Foto: Julian Stratenschulte/dpa FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Katastrophenschutz Feuerwehrverband: Bevölkerungsschutz dringend neu ausrichten Von dpa | 25.06.2022, 08:24 Uhr

Um auch in Zukunft angemessenen Bevölkerungsschutz leisten zu können, ist eine Neuausrichtung nötig - das resümiert DFV-Präsident Banse nach der Feuerwehrmesse Interschutz in Hannover. Er nimmt die Politik in die Pflicht.