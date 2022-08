Ein Feuerwehrmann löscht einen Brand im Großen Moor im Landkreis Gifhorn. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Warnung Feuerwehrpräsident zu Waldbränden: Heiße Wochen kommen noch Von dpa | 05.08.2022, 13:42 Uhr

Die Feuerwehren in Niedersachsen kämpfen wieder häufiger gegen Wald- und Vegetationsbrände an. „Das hat sich bisher in diesem Jahr verstärkt“, sagte der Präsident des Landesfeuerwehrverbands Niedersachsen (LFV), Olaf Kapke, am Freitag. Zwar gebe es noch keine neue Einsatzstatistik, die Häufung sei aber deutlich wahrnehmbar.