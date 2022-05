Ein Feuerwehrmann hält eine Kelle in die Höhe, um den Verkehr zu stoppen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Ostfriesland Feuerwehrmann bei Sturz in Kellerloch schwer verletzt Von dpa | 28.05.2022, 15:47 Uhr

Ein Feuerwehrmann ist in der Stadt Norden in Ostfriesland schwer verletzt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, stürzte der Mann während eines Einsatzes in einem Hotel in ein geöffnetes rund 2,5 Meter tiefes Kellerloch. Der Verletzte wurde geborgen und ins Krankenhaus gebracht.