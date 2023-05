Firefighter Combat Challenge in Bremerhaven Foto: Focke Strangmann/dpa up-down up-down Freizeit Feuerwehrleute treten im Wettkampf gegeneinander an Von dpa | 13.05.2023, 13:23 Uhr

Schläuche schleppen und Slalom laufen: Rund 400 Feuerwehrleute aus ganz Deutschland und einige aus anderen europäischen Ländern messen sich am Wochenende in Bremerhaven in fünf einsatznahen Aufgaben. Bei dem Wettbewerb tragen die Einsatzkräfte die komplette Schutzausrüstung und den Atemschutz. Am Samstag standen bei der „Firefighter Combat Challenge“ im Schaufenster Fischereihafen die Kämpfe für einzelne Feuerwehrmänner und -frauen an, am Sonntag sollten die Tandems und Gruppen folgen, wie die Veranstalter mitteilten.