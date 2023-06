Neue Drohnen für Regionsfeuerwehr Hannover Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Technik Feuerwehren in Niedersachsen setzen auf Drohnen Von dpa | 21.06.2023, 15:57 Uhr

Feuerwehren in Niedersachsen setzen bei ihren Einsätzen zunehmend auch auf Drohnen. Am Mittwoch hat die Region Hannover fünf Drohnen an ihre fünf Bereitschaften übergeben. „Wir wollen die Regionsfeuerwehr, deren Einsätze immer schwieriger und herausfordernder werden, mit der besten technischen Ausstattung unterstützen“, sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD) laut Mitteilung.