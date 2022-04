Feuer auf Frachter FOTO: Jörn Hüneke Bremerhaven Feuerwehreinsatz nach Brand auf Stückgutfrachter dauert an Von dpa | 04.04.2022, 17:01 Uhr | Update vor 7 Min.

Nach einem Brand auf dem Frachter „Lascombes“ in Bremerhaven behält die Feuerwehr das Schiff vorerst weiter unter Beobachtung. Es sei eine Brandwache mit zwei Einsatzkräften vor Ort, auch das schwere Gerät verbleibe zunächst dort, teilte ein Feuerwehrsprecher am Montag mit. Es könne noch nicht definitiv ausgeschlossen werden, dass es weitere Glutnester an Bord gebe. Erst am Dienstag könne eine weitere Luke geöffnet werden.