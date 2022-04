ARCHIV - Verbrannte Kiefernbäume liegen in einem Waldstück. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Patrick Pleul Trockenheit Feuerwehr warnt vor Waldbränden in Niedersachsen Von dpa | 24.04.2022, 12:45 Uhr

Wegen der Trockenheit besteht in Teilen Niedersachsens eine hohe Waldbrandgefahr. Die Feuerwehr hat eine entsprechende Warnung herausgegeben. Zu Bränden kam es bereits. In der Nacht zum Sonntag drohte ein Feuer im Kreis Verden auf einen angrenzenden Wald überzugreifen. Unbekannte zündeten in Langwedel einen Holzstapel an, wie die Polizei mitteilte. Deshalb habe es einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Aufgrund der Trockenheit sei der Brand ein großes Risiko gewesen. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.