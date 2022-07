ARCHIV - Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Martin Schutt up-down up-down Region Hannover Feuerwehr rettet Pferd aus Fluss Von dpa | 29.07.2022, 07:33 Uhr

Ein Pferd, das in Hemmingen (Region Hannover) in einem Fluss festgesteckt hat, ist von der Feuerwehr gerettet worden. Eine Halterin alarmierte die Einsatzkräfte, weil das Pferd im Ortsteil Wilkenburg in einem sechs Meter breiten Fluss mit den Läufen eingesunken war und sich aus eigener Kraft nicht befreien konnte, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte.