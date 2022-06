ARCHIV - Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Robert Michael up-down up-down Tier Feuerwehr rettet Entenfamilie in Hameln Von dpa | 26.06.2022, 15:57 Uhr

Eine in Not geratene Entenfamilie ist in Hameln von der Feuerwehr gerettet worden. Die Entenmutter und ihre sechs Küken waren in den Strudel einer Turbine am Ende einer alten Schleuse geraten und schafften es allein nicht wieder heraus, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.