Ein als Lagerraum genutztes Nebengebäude ist in der Nacht zum Sonntag in Bleckede (Kreis Lüneburg) durch einen Brand zerstört worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 100 Einsatzkräften vor Ort. Bei ihren Eintreffen stand das Gebäude bereits in Vollbrand.