Feuerwehr FOTO: Monika Skolimowska Diepholz Feuerwehr findet verendeten Hund in ausgebrannter Wohnung Von dpa | 04.04.2022, 19:45 Uhr | Update vor 26 Min.

Nach dem Brand in einem Zweifamilienhaus im Landkreis Diepholz hat die Polizei Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Das Feuer war am Montagmorgen in einer derzeit nicht bewohnten Wohnung in Neubruchhausen ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. In der Wohnung sei auch ein toter Hund gefunden worden, der offenbar bereits vor Ausbruch des Feuers verendet war.